، "بلدية ساحل عسير" تضبط عمالة بنجالية تجهّز أكلات رمضانية بصورة مخالفة ،

محمد بن مسعود - الدمام - دهمت موقعهم وضبط الأواني والأطعمة التي تفتقر للاشتراطات الصحية

قامت بلدية الساحل التابعة لأمانة منطقة عسير وبالتعاون مع رجال شرطة القحمة بحملة تفتيشية على العمالة والأنشطة المخالفة، في إطار القضاء على المخالفين الذين يقيمون بالبلاد بشكل غير قانوني، حيث أسفرت تلك الحملة عن ضبط عددٍ من أبناء الجنسية البنجالية يقومون بتجهيز الأكلات الرمضانية داخل مقر سكنهم بصورة مخالفة.

وتفصيلاً، قامت فرقة من البلدية بمعاونة رجال الشرطة بمداهمة الموقع الذي يقيمون فيه، وضبطهم ومصادرة أواني الطهي التي يقومون بطهي الطعام الرمضاني فيها، وبيعه للمواطنين والتي تظهر في حالة سيئة ولا تتمتع بأدنى درجات النظافة بما يعرض حياة المستهلكين للخطر، وكذلك تمت مصادرة كمية من الخضراوات والأطعمة التي يقومون ببيعها والتي تم إعدادها بشكل يفتقر لأي اشتراطات صحية.

وقامت فرقة الشرطة بالقبض على المخالفين وإيداعهم رهن التحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد رئيس بلدية الساحل، علي بن سعيد آل جلبان، أن المواطن هو العين الأولى للمسؤولين حيث إنه شريك أصيل في القضاء على الممارسات الخاطئة والمخالفة بالمجتمع داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالف.

وأضاف: أن البلدية تبذل قصارى جهدها في القضاء على العمالة المخالفة وتشدد هذه الأيام على ما يتم إعداده من أطعمة ومشروبات تتم بصورة مخالفة من أجل الحفاظ على صحة المستهلكين.