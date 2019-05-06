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فقدان طائرة مكسيكية في رحلة من ولاية أمريكية

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محمد بن مسعود - الدمام - لم يتضح بعد ما إذا كان أي من ركابها قد نجا

أعلن متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية، اليوم الاثنين، فقدان طائرة كانت في طريقها من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، إلى مدينة مونتيري شمالي المكسيك حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث إن السلطات في المكسيك تبحث عن الطائرة، لافتًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا.

فقدان طائرة مكسيكية في رحلة من ولاية أمريكية

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06

أعلن متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية، اليوم الاثنين، فقدان طائرة كانت في طريقها من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، إلى مدينة مونتيري شمالي المكسيك حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث إن السلطات في المكسيك تبحث عن الطائرة، لافتًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا.

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06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440

11:01 PM

لم يتضح بعد ما إذا كان أي من ركابها قد نجا

أعلن متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية، اليوم الاثنين، فقدان طائرة كانت في طريقها من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، إلى مدينة مونتيري شمالي المكسيك حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث إن السلطات في المكسيك تبحث عن الطائرة، لافتًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا.

، فقدان طائرة مكسيكية في رحلة من ولاية أمريكية ،
المصدر : الخليج 365

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