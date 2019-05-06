، فقدان طائرة مكسيكية في رحلة من ولاية أمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لم يتضح بعد ما إذا كان أي من ركابها قد نجا

أعلن متحدث باسم وزارة النقل المكسيكية، اليوم الاثنين، فقدان طائرة كانت في طريقها من مدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الأمريكية، إلى مدينة مونتيري شمالي المكسيك حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال المتحدث إن السلطات في المكسيك تبحث عن الطائرة، لافتًا إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان أي من الركاب قد نجا.