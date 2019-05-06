، بالصور.. وسط زخات المطر.. سوق أبها الرمضاني إقبال كبير وعادات لم تندثر ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعرض السمبوسة والحلبة والكبدة والحنيذ وأنواع الخبز المحلي

عادت أجواء شهر الخير والرحمة لسوق أبها الرمضاني، بجوار مصلى العيد الكبير، مصحوبة بزخات المطر الذي هطل، اليوم الاثنين، على بعض مدن ومحافظات وقرى منطقة عسير.

وشهد أول أيام سوق أبها الرمضاني هذا العام إقبالاً كبيرًا من أهالي المنطقة وزوارها، والذي يفتح أبوابه أمام مرتاديه يوميًا عند الساعة 3 عصرًا وحتى موعد أذان المغرب طيلة أيام شهر رمضان، حيث لم يقتصر السوق على بيع وشراء المأكولات الرمضانية والشعبية بل أصبح ‏ملتقى للأصدقاء والأحبة وسط أجواء تحفها روحانية الشهر الفضيل.

ومن أبرز ما يعرضه الباعة أمام رواد السوق: السمبوسة والحلبة والكبدة والحنيذ والعديد من أنواع الخبز المحلي والتي يتم إعدادها في المنزل بأيادٍ نسائية، بالإضافة إلى بيع التمور والعسل والخضراوات والفواكه والأشجار العطرية والبخور والعديد من المواد المتنوعة، إلى جانب بعض الأشغال اليدوية المصنوعة من بيئة المنطقة وتراثها.

وخصصت أمانة منطقة عسير 142موقعًا وزعت بالقرعة على المواقع التي تم تخصيصها للمستفيدين بالسوق الرمضاني، وقد تم تهيئة المواقع المخصصة، من خلال ترقيمها، وتنظيمها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمستفيدين منها.

وتُقام القرعة ضمن مشروع أمانة منطقة عسير الموسمي لتنظيم الأسواق الرمضانية في المنطقة، وذلك دعمًا وتشجيعًا من أمانة المنطقة للشباب والشابات السعوديين الطامح للعمل واستثمار أوقات الفراغ.

يُذكر أن السوق يشهد وجودًا أمنيًا كبيرًا، وسط تنظيم عالي المستوى لتسهيل الوصول لموقع السوق الرمضاني بكل يسر، فيما خصصت الأمانة مكانًا لمتابعة ومراقبة السوق الرمضاني وما يتم تقديمه من وجبات ومدى موافقته للاشتراطات الصحية اللازمة.