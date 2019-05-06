محمد بن مسعود - الدمام - حصل المبتعث ياسر زايد محمد العسيري، على شهادة الدكتوراه في تخصص اللغويات الاجتماعية. يُشار إلى أن العسيري مبتعث من جامعة الملك خالد بأبها، وقد حصل على الدكتوراه من جامعة إنديانا بلومنقتون في الولايات المتحدة الأمريكية. "العسيري" يحصد الدكتوراه من جامعة إنديانا صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06 حصل المبتعث ياسر زايد محمد العسيري، على شهادة الدكتوراه في تخصص اللغويات الاجتماعية. يُشار إلى أن العسيري مبتعث من جامعة الملك خالد بأبها، وقد حصل على الدكتوراه من جامعة إنديانا بلومنقتون في الولايات المتحدة الأمريكية. 06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440 Advertisements 10:28 PM A A A





1 مشاركة حصل المبتعث ياسر زايد محمد العسيري، على شهادة الدكتوراه في تخصص اللغويات الاجتماعية. يُشار إلى أن العسيري مبتعث من جامعة الملك خالد بأبها، وقد حصل على الدكتوراه من جامعة إنديانا بلومنقتون في الولايات المتحدة الأمريكية. ، "العسيري" يحصد الدكتوراه من جامعة إنديانا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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