، الزهراني: "بيتا" أول نظام سعودي - إماراتي موجَّه لوكالات السفر في العالم ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحدى ثمار التعاون المشترك.. وتلقى طلبات من 15 دولة للمشاركة فيه

أعلن سوق السفر العربي الذي عُقد مؤخرًا في دبي الأسبوع الماضي إطلاق أول منصة إلكترونية سعودية - إماراتية مشتركة.

وقد التقت "الخليج 365" عبدالرزاق الزهراني، المدير العام لنادي المسافر المسؤول عن منصة "بيتا"، وأوضح أن بيتا هوليديز شركة سعودية – إماراتية، تقدم حلولاً أون لاين لخدمة الوكالات وشركات السياحة في حجوزات الفنادق والطيران وتأجير السيارات والنقل والجولات السياحية والبرامج.

ولفت "الزهراني" إلى أن بيتا هو منتج مشترك، لا يتعامل مع الأفراد، بل مخصص لوكالات السياحة والسفر.. وتوفر للشركات الناشئة فرصًا تسويقية مميزة، نقوم من خلالها بتوفير منصة، تمكِّن من حجز الغرف الفندقية والمنشآت المختلفة في جميع أنحاء العالم.

وأشار "الزهراني" إلى أن النظام السعودي الجديد تلقى طلبات من 15 دولة من دول العالم للمشاركة فيه، وتوفر منصة "بيتا هوليديز" الوصول إلى آلاف المنشآت الفندقية في العالم، فيما يعرف سياحيًّا بنظام الـ"بي تو بي".