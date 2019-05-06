بالصور: الملك يمنح خالد الفيصل وبدر بن عبد المحسن وشاح الملك عبد العزيز

منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، وشاح الملك عبد العزيز.

جاء ذلك، خلال استقباله – رعاه الله – لسموهما اليوم في قصر السلام في جدة.

وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – بما قدمه سموهما من جهود وخدمات جليلة لوطنهم.

من جانبهما، رفع سموهما بهذه المناسبة بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، على تكريمهما، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم.