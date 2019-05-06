3 سريلانكيين في قبضة رئاسة أمن الدولة

كشف سعود الشيباني، صاحب السناب الأمني، أن عدد السريلانكيين المقبوض عليهم في قضايا تمس أمن الدولة وصل إلى 3 أشخاص.

جاء ذلك بعد القبض على متهمين اثنين من الجنسية السريلانكية خلال العشرة أيام الماضية، فيما لا زالا رهن التحقيقات.