3 سريلانكيين في قبضة رئاسة أمن الدولة

كشف سعود الشيباني، صاحب السناب الأمني، أن عدد السريلانكيين المقبوض عليهم في قضايا تمس أمن الدولة وصل إلى 3 أشخاص.
جاء ذلك بعد القبض على متهمين اثنين من الجنسية السريلانكية خلال العشرة أيام الماضية، فيما لا زالا رهن التحقيقات.
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