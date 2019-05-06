«أرامكو» تقدم سيارة تجربة تحاكي الانقلاب في أسبوع المرور العربي بجدة

قدمت أرامكو السعودية سيارة تجربة تحاكي الانقلاب والتي جذبت زوار فعاليات أسبوع المرور العربي 2019م والمعرض المصاحب له، التي أقيمت مؤخرًا في الياسمين مول بجدة واستمرت على مدى خمسة أيام بمشاركة أكثر من 21 جهة حكومية وخاصة.

وحرصت على أن تكون هذه التجربة فعلية أمام الزوار لقائدي المركبات والتي أظهرت الآثار المؤلمة في عدم الالتزام بالأنظمة المتبعة وتطبيق احتياطات السلامة المرورية، مما يقود إلى حوادث شنيعة ولحظات صعبة ومشاهد مأساوية؛ حيث لابد من تحقيق أعلى درجات السلامة، وتجنب الحوادث المرورية التي وصلت إلى معدلات كبيرة في المملكة.

كما تميز جناح أرامكو السعودية في الفعاليات بمراعاته عنصر التنوع والتجديد في المحتوى المقدم للزوار من مختلف شرائح المجتمع، ومنها سيارة التجربة الحية لمحاكاة انقلاب المركبات كجزء من إسهامات الشركة المستمرة لرفع مستوى التوعية بإجراءات القيادة الوقائية والسلامة والمرورية في منظومة خدمة المجتمع.

وكانت فعاليات أسبوع المرور العربي ٢٠١٩ أقيمت تحت رعاية الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة تحت شعار «القيادة الآمنة .. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين»، وشهد المعرض المصاحب عددًا من البرامج التوعوية لقائدي المركبات للحدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب بوقوع حوادث مرورية، ومسرحًا للطفل ومسار طريق معدّ لتعليم الطفل القيادة الآمنة.