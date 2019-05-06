«هلال جدة» تُكثّف خدماتها الإسعافية خلال موسم شهر رمضان

كثفت هيئة الهلال الأحمر السعودي، بمحافظة جدة استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1440هـ، من خلال خطة شاملة تضمنت تقديم الخدمات الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين والزائرين.

وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة بجدة، عبد الله بن أحمد أبوزيد أن إدارته أنهت استعداداتها لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد زوار المحافظة نظرًا لما يتميز به شهر رمضان المبارك من زيادة في أعداد زوار بيت الله الحرام، ونظرًا لتزامن حلول هذا الشهر الكريم خلال إجازة نهاية العام الدراسي، ولما سينتج عن ذلك من زيادة عالية في أعداد الزوار لمحافظة جدة بوابة الحرمين الشريفين من داخل وخارج المملكة.

وبيَّن أبوزيد أن الاستعدادات جارية حول تكثيف الفرق الإسعافية و الطبية، وتوزيعها حسب كثافة تواجد الزوار والحركة المرورية داخل وخارج المحافظة مع التأكد من تغطية جميع الخطوط السريعة بالمنطقة عبر الفرق الإسعافية والطبية، ورفع جاهزية الخدمات المساندة من تموين طبي ودعم لوجيستي، داعيًا الجميع إلى اتباع تعليمات الجهات الأمنية كافة والالتزام بالأنظمة المرورية، وتعليمات السلامة العامة، والاتصال على رقم طوارئ الهلال الأحمر السعودي (997) في حال حدوث أي طارئ إسعافي.