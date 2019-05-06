إطلاق سراح 600 نزيل في سجون مكة إنفاذًا لتوجيه خادم الحرمين

وجهت إدارة السجون بمنطقة مكة المكرمة، بإطلاق سراح أكثر من 600 سجين في مختلف سجون محافظات المنطقة.

ويأتي ذلك إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، بمتابعة أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، حيث شمل العفو سجناء الحق العام الذين تنطبق عليهم القواعد المخصّصة لهذا العفو.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة سجون منطقة الحدود الشمالية، أطلقت سراح 60 نزيلًا في مختلف سجون محافظات المنطقة؛ إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بمتابعة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.

وقال أمير منطقة الحدود الشمالية، إن الحصيلة الأولية شملت إطلاق سراح 60 نزيلًا والعمل جارٍ على قدم وساق لشمول العفو نزلاء آخرين، مؤكدًا مواصلة اللجان أعمالها لإطلاق عدد آخر في الأيام القادمة، داعيًا جميع السجناء ممن أطلق سراحهم للاستفادة من هذه المكرمة؛ ليكونوا أعضاء فاعلين نافعين لأنفسهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولوطنهم.