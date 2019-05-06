2500 سلة غذائية لمتعففي جدة

فيما تتعدد وتتنوع الأعمال الخيرية ومساعدة الغير وكسب الحسنات، قدم فريق سفراء التطوع بالمشاركة مع مجموعة «معا.. نصنع التغيير» 2500 سلة غذائية للأسر المتعففة بقرى محافظة جدة، وتشمل السلة الواحدة 34 صنفا غذائيا لسد احتياج الأسر طيلة شهر رمضان المبارك.

فريق تطوعي

يقول مؤسس فريق سفراء التطوع خليل أبوتيم لـ«دوت الخليج»: نحن فريق تطوعي منذ 8 سنوات، نمارس أنشطة تطوعية مختلفة طوال العام، وهو فريق ينشط بالمجال الاجتماعي بشكل عام يخدم فئات مختلفة سواء كانوا كبار سن أو مرضى أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف أبوتيم: يعتبر شهر رمضان وشوال موسم سفراء التطوع حيث تكثر فيه الأعمال الخيرية والفعاليات المتنوعة، مبينا أن الفريق شارك في تعبئة وتوزيع 2500 سلة غذائية للأسر المتعففة لهذا العام، إضافة إلى فعالية توعوية تثقيفية للأطفال عن استقبال شهر رمضان.

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وأوضح خليل أبوتيم بأن ما يميز شهر رمضان هو موضوع الإفطار، لذا فإن برامج الإفطار تعد من أكثر البرامج التي يركز عليها الفريق خلال الشهر الفضيل، فعلى سبيل المثال، برنامج الإفطار مع السجناء الأقل من 18 سنة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج إفطار مع المسنين بالأربطة، إضافة للإفطار مع الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.

برنامج الكسوة

ذكر أبوتيم بأن برنامج الكسوة هي أحد البرامج الكبرى لفريق سفراء التطوع حيث تم تنفيذ البرنامج على مدار 6 سنوات، وفكرة الكسوة تتمثل في استقبال الملابس المستعملة ومن ثم فرزها من قبل الفريق وإقامة بازار (سوق خيري) للأسر المتعففة لسد احتياجاتها من هذه الكسوة.