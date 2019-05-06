20 خدمة أغنت المستفيدين عن زيارة المحاكم وكتابات العدل

كشفت مصادر عدلية لـ«دوت الخليج» أن وزارة العدل أنجزت خلال 17 شهرًا مضت 20 خدمة عدلية، أغنت المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية من المحاكم وكتابات العدل، والاكتفاء بإنجاز تلك الخدمات عن طريق تطبيق وزارة العدل عبر أجهزة الجوال «ناجز».

التحقق من الوكالة

تمثلت الخدمات المقدمة عبر تطبيق الوزارة في الوكالات، حيث قدمت خدمة التحقق من الوكالة، والاستعلام عن وكالاتي، وفسخ الوكالات، وسجل وكالاتي. وفيما يخص القضاء، قدمت الوزارة خدمات تتمثل في الاستعلام عن القضايا، والاستعلام عن المواعيد، والاطلاع على منطوق الحكم وملحقاته، والاطلاع على ضبط الجلسة.

وأشارت المصادر إلى أن من ضمن الخدمات ما يخص كتابات العدل المتنقلة التي تشتمل على طلب الخدمة، وممثلي الخدمات، والاستفسار عن المواعيد، أما ما يخص التنفيذ، فكانت الخدمات الاستعلام عن طلب التنفيذ، والاستعلام برقم الهوية، والاستعلام برقم طلب التنفيذ، وفيما يخص تسجيل الملكية، كانت الخدمة المقدمة عبر تطبيق وزارة العدل «ناجز» تتمثل في الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري.

محامٍ معتمد

أكدت المصادر أن وزارة العدل أتاحت فيما يخص المحامين عدة خدمات تتمثل في البحث عن محامٍ معتمد، وأيضا خدمة البحث بالاسم للمحاميين، وإتاحة خدمة البحث حسب المنطقة، وفيما يخص مأذوني الأنكحة، فقدمت خدمة البحث عن مأذون معتمد، وخدمة البحث بالاسم، والبحث بحسب المنطقة.

6 ملايين عملية

كشفت المصادر عن عدد المستفيدين من بوابة «ناجز» الإلكترونية، حيث بلغ عددهم أكثر من 2 مليون مستفيد، وإنجاز 6 ملايين عملية خلال الفترة المذكورة. ومن ضمن الإحصائيات الأخيرة التي اطلعت عليها الـ«دوت الخليج»، ما قدمته بوابة «ناجز» خلال انطلاق البرنامج في الشهور الأولى، وتمثل في ارتفاع عدد المسجلين في البوابة، وبلغ عددهم 350 ألف مستفيد، وفيما يخص إجمالي عدد الزيارات للبوابة منذ انطلاقها فبلغ مليون زيارة، وكان عدد الزيارات اليومية للبوابة بلغ 17 ألف زيارة، وسجلت خدمة التحقق من الوكالات الخدمة الأكثر إقبالاً باستخدام 800 ألف مستفيد هذه الخدمة.

وحقق برنامج «ناجز» ارتفاعا في إصدار 120 ألف وكالة إلكترونية لا تتطلب الحضور إلى كتابات العدل، وتسجيل 130 ألف وكالة واجبة الحضور لكتابة العدل، و300 ألف مستفيد من خدمة فسخ الوكالات.

خدمات الوزارة

الوكالات

01 التحقق من الوكالة

02 الاستعلام عن وكالاتي

03 فسخ الوكالات

04 سجل وكالاتي

القضايا

05 الاستعلام عن القضايا

06 الاستعلام عن المواعيد

07 الاطلاع على منطوق الحكم وملحقاته

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08 الاطلاع على ضبط الجلسة

كتابات العدل المتنقلة

09 طلب الخدمة

10 ممثلو الخدمات

11 الاستفسار عن المواعيد

التنفيذ

12 الاستعلام عن طلب التنفيذ

13 الاستعلام برقم الهوية

14 الاستعلام برقم طلب التنفيذ

تسجيل الملكية

15 الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري

المحامون

16 البحث عن محامٍ معتمد

17 البحث بالاسم للمحاميين

18 البحث بحسب المنطقة

مأذونو الأنكحة

19 البحث عن مأذون معتمد

20 البحث بالاسم وحسب المنطقة