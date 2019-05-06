120 رخصة سياقة نسائية بالقصيم

بصمة في التدريب
هنأت مديرة مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة رقية الصقية، جميع المتدربات الحاصلات على رخصة السياقة، وقالت «نفتخر بأن المدرسة كان لها بصمة في التدريب والتوعية والسلوك النموذجي لقيادة آمنة وأثر واضح في حياة كل قائدة مركبة».
بدورهن، عبرت الحاصلات على رخصة السياقة بسعادتهن البالغة، وأشادت سهام الحامد إحدى الحاصلات على الرخصة بإمكانيات المدرسة والخدمات الكبيرة المقدمة للمتدربات، إضافة إلى التعامل الراقي الذي واجهته طيلة أيام تدريبها.
كفاءة المدربات
أوضحت المتدربة حنان الحربي التي تعمل طبيبة أسنان عن سعادتها بالحصول على الرخصة، وقالت «أفخر بحصولي على الرخصة من مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة التي عشت بها تجربة جميلة من روعة المكان، وكفاءة المدربات، والتعامل الرائع من الطاقم الإداري المتمكن».
بدورها، شكرت المتدربة فاطمة النفيسي من الرياض مدرسة جامعة القصيم لتعليم القيادة، وقالت «تميزت المدرسة كثيراً من خلال اهتمامها بالمتدربات وتخريجهن بوقت قياسي، إضافة إلى المستوى المميز الذي حظيت به المدربات».
من جانبها، شكرت أحلام الحربي عضو هيئة التدريس بكليات عنيزة الأهلية، كافة المدربات وجميع أعضاء الطاقم الإداري بالمدرسة نظير روحهن الطيبة وتشجيعهن المستمر. ولم تخفِ المتدربة ولاء الربيعان سعادتها الكبيرة بعد حصولها على الرخصة، وقالت «أشكر جميع الطاقم الإداري، وكافة المدربات بمدرسة القيادة على تعاملهن الرائع والمتكامل، إضافة إلى جودة مستوى التدريب والتعليم بالمدرسة».
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