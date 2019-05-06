نائب أمير مكة يرعى مسابقة التعليم للقرآن الكريم

يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان اليوم الثلاثاء مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم في عامها الثاني والأربعين، والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي وأئمة الحرم المكي الشريف ومديري الإدارات بمنطقة مكة المكرمة.

‏وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، اكتمال الاستعدادات للبدء في استقبال المتسابقين ويشارك فيها نحو 123 متسابقا ومتسابقة من 50 إدارة تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة، 22 إدارة تعليم «بنين» و28 إدارة تعليم «بنات».

ومن جهة أخرى، وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة، برقية شكر لمدير جامعة الملك عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، تقديرا وإشادة لما قامت به الجامعة من مشروعات ومبادرات وبرامج في محافظات منطقة مكة المكرمة.

وقال خلال البرقية «اطلعنا خلال جولاتنا لمحافظات المنطقة لهذا العام 1440 على العديد من الجوانب الإيجابية من خلال المشاريع والمبادرات التي تعملون عليها، ونشكركم على هذه الجهود، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من التقدم في عمل مثل هذه المشاريع والبرامج التي تعود بالنفع على إنسان ومكان منطقة مكة المكرمة، تحت قيادة سمو سيدي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة».