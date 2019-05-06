سيارة أرامكو تجذب زوار أسبوع المرور العربي بجدة

وارتسمت الدهشة على وجوه المشاركين في تجربة سيارة محاكاة الانقلاب، لما تجسده من تجربة فعلية لقائدي المركبات والتي أظهرت الآثار المؤلمة في عدم الالتزام بالأنظمة المتبعة وتطبيق احتياطات السلامة المرورية، مما يقود إلى حوادث شنيعة ولحظات صعبة، وركزت الحملة التوعوية التي شهدها المعرض وبمشاركة عدد من الجهات المختلفة على أهمية تحقيق أعلى درجات السلامة، وتجنب الحوادث المرورية التي وصلت إلى معدلات كبيرة في المملكة.
وأقيم أسبوع المرور العربي 2019 والذي رعاه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ودشنه الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة، تحت شعار «القيادة الآمنة.. تضمن سلامتك وسلامة الآخرين»، وشهد المعرض المصاحب عددا من البرامج التوعوية لقائدي المركبات للحدّ من المخالفات المرورية التي تتسبب بوقوع حوادث مرورية، ومسرحا للطفل ومسار طريق معدّ لتعليم الطفل القيادة الآمنة، في حين عرض جناح أرامكو السعودية سيارة تجربة حية لمحاكاة انقلاب المركبات كجزء من إسهامات الشركة المستمرة لرفع مستوى التوعية بإجراءات القيادة الوقائية والسلامة والمرورية في منظومة خدمة المجتمع.
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