السعودية اليوم / انطلاق مشروع " إفطار الصائمين" بعرعر



عرعر 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

انطلق اليوم, مشروع إفطار الصائمين الذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر، في 11 موقعًا بمدينة عرعر منها 3 مخيمات رئيسة.

ويصاحب المشروع دروس رمضانية بلغات مختلفة، إضافة إلى توزيع مواد دعوية على اختلاف الجنسيات، بالإضافة لتنفيذ برامج وأنشطة دعوية وعلمية مختلفة منها مسابقات بين الجاليات لحفظ القرآن الكريم والأحاديث الشريفة طيلة شهر رمضان المبارك.

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22:39ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.