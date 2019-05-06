السعودية اليوم / برامج توعوية وترفيهية في المخيمات الرمضانية بالباحة



الباحة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

تعد المخيمات الرمضانية المتنوعة الأغراض جزءً من العادات التي تنتشر في منطقة الباحة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُستغل كثير من المخيمات الرمضانية في تقديم البرامج الدعوية والترفيهية خلال الشهر الفضيل.

وأثنى في هذا الصدد عدد من رواد الموائد الرمضانية الذين التقت بهم "واس" على نوعية الوجبات التي تُقدّم في تلك المخيمات, والالتقاء بالكثير من الأصدقاء والأخوة إضافة إلى التعرف على أناس جدد ممن يرتادون تلك المخيمات.

وأكد أمين عام جمعية البر بمحافظة العقيق محمد بن سفر الغامدي أن مخيم إفطار الجمعية الواقع بجوار جامع حمارس الذي يتوافد إليه عدد كبير من الصائمين بمختلف جنسياتهم يصل لأكثر من 500 صائم يومياً, فضلاً عن ما يقدم به من برامج دعوية لرواده.

فيما أفاد المتطوع إبراهيم بن عبدالله الغامدي أنه مع بدء حلول شهر رمضان من كل عام تسهم الجمعيات الخيرية بالمنطقة وبعض المحسنين في إقامة مخيمات حول المساجد لتقديم وجبة الإفطار.

إلى ذلك عدّ المواطن سعيد الغامدي المخيمات الرمضانية مظهر من مظاهر البر والتكافل الاجتماعي, مبدياً سعادته بما تشهده هذه المخيمات من تزايد في التبرعات من أهل الخير، متمنياً استمرار هذه المشاعر طوال العام .

و أبدى مشرف فريق السلام للبحث والإنقاذ بالعقيق عبدالله سفر الرفاعي إعجابه بالدور الذي يقوم به الشباب في تلك المخيمات، وسعيهم لتعريف رواد المخيمات بسماحة الدين الإسلامي من خلال شرح العبادات وتنظيم برامج دعوية لتصحيح الصورة السلبية لديهم في شتى المجالات.

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22:10ت م

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