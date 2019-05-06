

محايل 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

بدأت بلدية محافظة بارق تنفيذ خطتها الشاملة خلال شهر رمضان المبارك, وإجازة صيف العام الحالي، وذلك بتكثيف أعمالها الرقابية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة.

وأكد رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي قيام البلدية بأعمالها وفق خطة العمل التي تنفذها ممثلة بإدارة الخدمات خلال شهر رمضان المبارك للرقابة على المسلخ والمحلات التجارية والأسواق والمطابخ والمطاعم والبوفيهات وأسواق الخضار لمتابعة النظافة العامة في تلك المنشآت، ومتابعة المواد الغذائية والأطعمة المقدمة ومصادرة المواد غير الصالحة وتطبيق أنظمة البلدية الجزائية بحق المخالفين, وتكثيف الجولات الميدانية خلال هذه الفترة حرصاً على الصحة العامة ومتابعة كل ما يقدم خلال الشهر الكريم من وجبات ومأكولات شعبية وغيرها،

وبين البارقي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية لضمان الصحة العامة.

// انتهى //

22:08ت م

0178





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية بارق تنفذ خطتها الشاملة خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.