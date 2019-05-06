السعودية اليوم / أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك



تبوك 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز مساء اليوم في القصر الحكومي, جموع المهنئين من أهالي المنطقة بحلول شهر رمضان المبارك، من رؤساء وقضاة المحاكم بالمنطقة، ومشايخ القبائل، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وجمع من المواطنين.

وبادل أمير منطقة تبوك الحضور التهنئة بهذه المناسبة، داعياً الله أن يعيده على الجميع بالخير والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.

وفي الختام تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقامها سمو أمير منطقة تبوك بهذه المناسبة .

حضر اللقاء وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

// انتهى //

21:21ت م

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