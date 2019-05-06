السعودية اليوم / محافظ بارق يتفقد السوق الرمضاني



محايل 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

تفقد محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم, السوق الرمضاني بالمحافظة, بحضور رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي .

وتجول المحافظ في أجنحة السوق, واستمع لشرح مفصل من رئيس البلدية عن أركان السوق الرمضاني وأقسامه التي تشمل, ركن للحلويات و آخر للمشروبات الطازجة و اللحوم و الخضار و الفواكه و المعجنات و الإيدامات و المأكولات الشعبية، و ركن خاص للأسر المنتجة .

كما اطلع المحافظ على المسلخ النموذجي في بارق المجاور للسوق الرمضاني, واستمع لشرح من رئيس البلدية عن آليته و أقسامه, مقدماً شكره لرئيس وفريق العمل بالبلدية ، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

// إنتهى //

21:17ت م

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