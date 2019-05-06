انت الان تتابع تفاصيل خبر الدحيل يتأهل في "أبطال آسيا".. والعين يحزم حقائبه والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 09:52 مساءً - بلغ نادي الدحيل القطري تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفضل تعادله في ملعب استقلال طهران الإيراني بهدف لمثله، مساء الاثنين، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من البطولة القارية.

وضع روزبه جشمي "أصحاب الأرض والجمهور" في المقدمة بهدف أول في الدقيقة الـ53، لكن الدحيل عدل الكفة سريعاً عبر لاعبه البرازيلي ايدميلسون جونيور، بعد دقيقتين فقط.

بهذه النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، التي يتصدرها الهلال بنقطة أكثر، فيما بات رصيد الفريق الإيراني 5 نقاط في المركز الثالث.

ويلتقي لاحقاً الهلال وضيفه العين الإماراتي (نقطتان) على استاد جامعة الملك سعود، في مباراة هامشية بعدما ضمن الأول تأهله وخرج الثاني بصفة رسمية.