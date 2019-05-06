انت الان تتابع تفاصيل خبر لأول مرة منذ الحصار.. رئيس وزراء البحرين يهاتف أمير قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 6 مايو 2019 09:52 مساءً - تلقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مساء اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء البحرين، خليفة بن سلمان آل خليفة، هو الأول من نوعه منذ بداية الأزمة الخليجية وحصار قطر عام 2017.

وذكرت الوكالة الرسمية القطرية للأنباء (قنا) أن الأمير خليفة هنأ الشيخ تميم بن حمد، خلال الاتصال، بحلول شهر رمضان المبارك.

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ولم تذكر الوكالة، في خبرها المقتضب الذي أوردته، إن كان الاتصال الهاتفي تطرق إلى قضايا أخرى، ولا سيما سياسية، أم لا.

وهذا هو أول اتصال من نوعه منذ 5 يونيو 2017، حين فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

ومنذ بداية الأزمة تبذل الكويت جهود وساطة، لكن لم تتمكن حتى الآن من معالجة تلك الأزمة غير المسبوقة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.