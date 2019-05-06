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مركز الملك سلمان يسلم 480 طن تمور لبرنامج الغذاء العالمي في الأردن
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
وقع فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن، تحت رعاية سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، على مذكرة تسليم شحنة التمور لمكتب برنامج الغذاء العالمي في الأردن والبالغة 480 طنًّا؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على تخصيص 4000 طن من التمور لبرنامج الغذاء العالمي.
ووقع المذكرة نيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الأمير خالد بن فيصل بن تركي، نائب رئيس البعثة في سفارة خادم الحرمين الشريفين، محمد بن عبدالعزيز العتيق، ومدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، والمدير القُطري ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأردن سارة جوردن جيبسون.
وتعد شحنة التمور هذه جزءًا من تبرع المملكة لبرنامج الأغذية العالمي الذي سيتولى مسؤولية توزيعها في الأردن، ويأتي هذا العمل كتجسيد لدور السعودية الخيري والإنساني والريادي تجاه المجتمعات المنكوبة في شتى أنحاء العالم، وأهمية هذا الدور المؤثر في رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة.
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