شكرا لقرائتكم الإمارات تفرج عن زورق حربي قطري على متنه 4 عسكريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-05-06 الإمارات تفرج عن زورق حربي قطري على متنه 4 عسكريين متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements أفرجت الإمارات اليوم عن زورق عسكري قطري على متنه أربعة أشخاص هم ملازم أول محمد حسم الهيل ” قطري الجنسية ” ووكيل عريف سعيد ناصر المري ” قطري الجنسية ” ووكيل عريف محمد رياض البلتاجي ” فلسطيني الجنسية” وجندي فايز تلكوم ” هندي الجنسية”. وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل علم دولة قطر دخل المياه الإقليمية للدولة يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه الأشخاص الأربعة وجميعهم عسكريون.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تفرج عن زورق حربي قطري على متنه 4 عسكريين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.