الان تتابع الهلال يعلن إصابة “كادش” أثناء تدريبات الإحماء للقاء العين #الهلال_العين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي الهلال تعرّض لاعبه حسن كادش لإصابة أثناء تدريبات الإحماء للقاء العين، وقرر الجهاز الفني إشراك “علي آل بليهي” بدلاً منه. وانطلقت قبل قليل، مباراة الهلال والعين، ويتذيل العين ترتيب المجموعة بنقطتين. وصعد الدحيل القطري إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما فرض التعادل 1-1 على مستضيفه الاستقلال الإيراني يوم الاثنين ، ورافق الهلال متصدر المجموعة الثالثة في دور المجموعات.

وضمن الدحيل والهلال التأهل للدور التالي بعدما رفع الاستقلال رصيده إلى خمس نقاط من خمس مباريات وفي حال فوزه في الجولة الأخيرة خارج أرضه على العين ستصب المواجهات المباشرة في صالح الفريق القطري بعد تساوي الفريقين في رصيد النقاط في حال خسارة الدحيل أمام الهلال.

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