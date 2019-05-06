مفتي هونج كونج يشكر المملكة على إيفاد الأئمة لصلاة التراويح والقيام

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

عبر مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد عن شكره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده، على إيفاد الأئمة من حفظة كتاب الله عز وجل، وإمامة المصلين في صلاه التراويح والقيام في مساجد الإقليم خلال شهر رمضان المبارك، منوها بدور وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعالي الوزير الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ في العناية بالمسلمين وتلمس حاجتهم في الشهر الكريم لاسيما ما يتعلق بتعليم الناس أمور دينهم في هذا الشهر الكريم.

وهنأ أرشد المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك خلال الكلمة التي ألقاها في جامع كولون الكبير في الإقليم بحضور وفد وزارة الشئون الاسلامية والدكتور نايف المصعد في أكبر جامع يلتقي فيه المسلمون إلى الصلوات الخمس في الإقليم الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه السبعين ألف مسلم مزيج من شكره وتقديره للسعودية على عنايتها بالمسلمين في الشهر الكريم.