الان تتابع ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
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