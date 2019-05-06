بلدية الخبر تغلق 50 منشأة صحية مخالفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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إدارة صحة البيئة في بلدية محافظة الخبر أغلقت خلال الأسبوع الماضي 50 منشأة مخالفة، بعد أن وجهت إنذارات بتصحيح أوضاعها ومراجعتها البلدية، دون أي استجابة من قبلها. وأكد رئيس البلدية المهندس سلطان الزايدي، حرص إدراته على صحة وسلامة الأغذية، حيث رصدت مخالفات في تلك المنشآت من قبل إدارة صحة البيئة، ووجهت إنذارات بمراجعة البلدية لتصحيح أوضاعها لكن دون أي استجابة، مما دعا لإغلاقها على الفور.

وشدد على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، مشيرا إلى متابعة البلدية المستمرة.