إغلاق وتغريم محلات تبيع لحوما غير صالحة بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل حاتم المسعودي - مكة المكرمة
أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية العزيزية الفرعية 6 محلات مخالفة للاشتراطات الصحية والإنشائية، وصادرت وأتلفت 120 كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي قبل دخول رمضان، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية عليها.
كما منعت الفرق الرقابية الباعة الجائلين المخالفين بالمنطقة وفرضت الرقابة الصحية، وجرى مصادرة 92 كجم فواكه وخضراوات، إضافة إلى إزالة مظاهر التلوث البصري وترميم وتحسين الطرق، وجرى خلال الحملة الكشف على 24 محلا ومنشأة، تم خلالها التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وإزالة بروزات المحلات التجارية التي تعوق حركة المشاة، ونزع الملصقات الدعائية المخالفة من واجهات المحلات، ورفع الحواجز الحديدية ومكافحة الباعة الجائلين، وغيرها من الظواهر العشوائية.
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