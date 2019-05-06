إيقاف تعديات على أراض حكومية بظهران الجنوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - ظهران الجنوب أوقفت بلدية محافظة ظهران الجنوب أمس تعديات على أراض حكومية تجاوزت مساحتها 24 ألف متر مربع بجوار سوق المواشي. وتم إزالة عقوم ترابية ومبان من الحجر، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم امتلاك أي مسوغ شرعي لدى المخالفين.



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