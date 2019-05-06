تدريب موظفي أمانة جدة على استخدام منصة بياناتي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة مكة المكرمة أمس ورشة عمل استهدفت منسوبي أمانة محافظة جدة بعنوان «بياناتي»، بالتنسيق مع إدارة التواصل الداخلي بالإدارة العامة للموارد البشرية في الأمانة، بحضور عدد من المختصين في الأقسام ذات العلاقة.

وتأتي الورشة انطلاقا من مبادرة الوزارة لتحديث بيانات موظفي القطاعات الحكومية، لتحقيق أفضل الخدمات للمستفيدين في جهاتهم، وإنجاز جميع عمليات الموارد البشرية من خلال منصة «بياناتي الوظيفية»، إحدى الخدمات الرقمية المقدمة لجميع الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، في حين أهلت الأمانة 40 موظفا من منسوبيها لاستخدام المنصة ونشر المعرفة بين الإدارات، إضافة إلى الرسائل التوعوية والتعريفية بأهمية الخدمة.

وتمكن منصة «بياناتي» الموظفين من الاطلاع على بياناتهم الحالية وطلب التحديث عليها في قاعدة البيانات المركزية للوظيفة العامة لدى الخدمة المدنية، إضافة إلى تسهيل وتيسير تواصلهم مع الوزارة، وتصحيح البيانات واستعراضها، والاطلاع على السجل الوظيفي التاريخي وطباعة بيان خدمة ومتابعة قرارات التدريب والابتعاث والمعاملات الإدارية، كذلك إتاحة مدة الخدمة بعد اعتماد طلبات التحديث على البيانات الوظيفية، وخدمة التقارير الطبية بالشراكة مع وزارة الصحة.