مؤسسة حجاج الدول العربية تناقش خطوات التحول إلى شركة مساهمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقدت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية لقاء للتعريف بمشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مغلقة، بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس قطان، والذي أكد على أهمية مشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة في ظل السعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول الدكتور محمد بياري، أهم إنجازات المشروع منذ تاريخ انطلاقته في ربيع الثاني، والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمشروع، بإشراف ومتابعة وتنسيق متواصل مع مسؤولي وزارة الحج والعمرة.

وقدم خلال اللقاء عرضا مرئيا عن برنامج تحول المؤسسة من الناحية القانونية والناحية التنظيمية، إضافة إلى شرح الأهداف الاستراتيجية واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة بعد إتمام عملية التحول إلى شركة مساهمة مقفلة.