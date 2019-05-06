، رئيس الوزراء اليمني يستنكر الصمت الأممي حيال جرائم "الحوثي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: هذه الميليشيا لن تتورع عن إبادة اليمنيين في سبيل مشروعها الطائفي

استنكر رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الصمت الأممي والدولي تجاه استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تعميق المأساة الإنسانية التي تسببت فيها جراء إشعالها للحرب ضد الشعب اليمني، واستخدام الورقة الإنسانية لتحقيق مكاسب تطيل من أمد انقلابها دون أدنى اعتبار لمعاناة اليمنيين.

وأشار معين عبدالملك، خلال لقائه اليوم في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن نائبَ المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أمير عبدالله؛ إلى أن منع ميليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران لفريق برنامج الغذاء العالمي منذ ثمانية أشهر من دخول مطاحن البحر الأحمر، وتعريض آلاف الأطنان من القمح للتلف تكفي لإطعام ملايين الجائعين، واستهداف المطاحن بشكل متكرر، إضافة إلى احتجاز المئات من شحنات المساعدات الإغاثة؛ يؤكد أن هذه الميليشيا لن تتورع عن إبادة جميع اليمنيين في سبيل مشروعها الطائفي وأجنداته الإقليمية المعروفة.

وطالب رئيس الوزراء اليمني برفع عدد المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية الذي ينفذه البرنامج في اليمن من 600 ألف طالب إلى ٣ ملايين طالب نظرًا لأهميته وحيويته في مواجهة عدة مشاكل؛ مثل تحفيز بقاء المدارس مفتوحة، وضمان استمرار الفتيات في الالتحاق بالمدارس.