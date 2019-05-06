، شاهد.. الصائمون يجسّدون روح التلاحم على موائد الإفطار بالمسجد النبوي ،

محمد بن مسعود - الدمام - سباق إلى الخيرات بحثًا عن الرحمة والغفران وحرصًا على الأجر والمثوبة

تتجلّى قيم التراحم والإحسان في السباق إلى الخيرات بين المسلمين في شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران والحرص على المثوبة والأجر؛ حيث يبدأ الأهالي قبيل الإفطار بتجهيز آلاف سفر الإفطار في المسجد النبوي وساحاته بصورة منتظمة مترامية الأطراف في جميع أرجاء المسجد النبوي، ويحرص أبناء المدينة المنورة على تجهيزها وترتيبها لضيوف الرحمن والمصلين بالمسجد النبوي والسباق إلى كسب الأجر بإذن الله.

ويقوم العاملون في المسجد النبوي على تهيئة المرافق والساحات لتجهيز السُّفَر وإعدادها، وتهيئة جميع السبل للقائمين على تقديمها وتحديد أماكن وضع السفر ومواقعها داخل المسجد وخارجه، كما يتم استقبال موائد وسفر الصائمين بعد انتهاء صلاة العصر من خلال أبواب معلومة من جهات المسجد النبوي الأربع، ودخول الموائد التي تحتوي على تمر وقهوة ولبن وزبادي وخبز.

ويتم الإشراف على دخول هذه الموائد بواسطة مراقبين موجودين على الأبواب، بينما يتم وضع الأطعمة بعد فرش السفر داخل المسجد حتى وقت أذان المغرب، ويبدأ إفطار المسلمين، ويجري قبل إقامة الصلاة رفع هذه السفر وبقايا الطعام بطريقة سريعة ومنظّمة بالتعاون بين العاملين والمشرفين بالمسجد النبوي وأصحاب السفر.

ويتم تقديم الوجبات وفق اشتراطات عدة؛ تشمل إحضار فرش مناسب يتّسع للمائدة ومَن يجلس حولها، وأن تكون السفر من النوع السميك القوي الذي لا يتمزّق عند رفعه من الأرض، وعدم إحضار أي نوع من السوائل أيًّا كان، ماعدا اللبن والماء والمشروبات المعبأة آليًّا، ويكون تقديم الوجبات في أطباق مناسبة تتوافر فيها الشروط الصحية، ومنها أن يرتدي مقدمو الوجبات القفازات اليدوية خلال تجهيز الوجبات وتقديمها، والاكتفاء بما يقدم على السفرة وعدم توزيع أي شيء خارج موقع المائدة.