، خلال 24 ساعة.. أكثر من 40 ألف معلم سجلوا في البرامج الصيفية ،

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أعلنت وزارة التعليم أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية من المعلمين والمعلمات، تجاوز 40 ألفًا خلال 24 ساعة.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": أن التسجيل مستمر للمعلمين والمعلمات في البرامج التدريبية الصيفية، وذلك حتى اكتمال المقاعد المخصصة.
ويأتي إطلاق المشروع دعمًا لتوجهات الوزارة نحو تحسين مخرجات التعليم، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، والعمل على التأهيل المستمر لمنسوبيها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصًا لتقوية الأداء المهني التعليمي لدى المعلمين والمعلمات من خلال تفعيل التطوير المهني في مثل هذه الأوقات.
ويهدف المشروع إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، وتحسين نواتج التعلم وتجويدها، عن طريق توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، إضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما تواجدوا خلال الإجازة الصيفية وتحسن الكفايات والكفاءات لدى العاملين في ميدان التعليم لضمان جودة المخرج التعليمي.
خلال 24 ساعة.. أكثر من 40 ألف معلم سجلوا في البرامج الصيفيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
أعلنت وزارة التعليم أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية من المعلمين والمعلمات، تجاوز 40 ألفًا خلال 24 ساعة.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": أن التسجيل مستمر للمعلمين والمعلمات في البرامج التدريبية الصيفية، وذلك حتى اكتمال المقاعد المخصصة.
ويأتي إطلاق المشروع دعمًا لتوجهات الوزارة نحو تحسين مخرجات التعليم، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، والعمل على التأهيل المستمر لمنسوبيها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصًا لتقوية الأداء المهني التعليمي لدى المعلمين والمعلمات من خلال تفعيل التطوير المهني في مثل هذه الأوقات.
ويهدف المشروع إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، وتحسين نواتج التعلم وتجويدها، عن طريق توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، إضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما تواجدوا خلال الإجازة الصيفية وتحسن الكفايات والكفاءات لدى العاملين في ميدان التعليم لضمان جودة المخرج التعليمي.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
09:29 PM
وزارة التعليم: سيستمر التسجيل إلى حين اكتمال المقاعد المخصصة
أعلنت وزارة التعليم أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية الصيفية من المعلمين والمعلمات، تجاوز 40 ألفًا خلال 24 ساعة.
وأضافت الوزارة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": أن التسجيل مستمر للمعلمين والمعلمات في البرامج التدريبية الصيفية، وذلك حتى اكتمال المقاعد المخصصة.
ويأتي إطلاق المشروع دعمًا لتوجهات الوزارة نحو تحسين مخرجات التعليم، وتحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030 ذات الصلة بتنمية الموارد البشرية، والعمل على التأهيل المستمر لمنسوبيها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية التي تتيح فرصًا لتقوية الأداء المهني التعليمي لدى المعلمين والمعلمات من خلال تفعيل التطوير المهني في مثل هذه الأوقات.
ويهدف المشروع إلى تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التطويرية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وفق تخصصاتهم المهنية والعلمية، وتحسين نواتج التعلم وتجويدها، عن طريق توفير بيئات تعلم مهني داعمة ومحفزة لاستثمار الأوقات الهادئة، إضافة إلى تمكين المستفيدين من حضور البرامج التطويرية أينما تواجدوا خلال الإجازة الصيفية وتحسن الكفايات والكفاءات لدى العاملين في ميدان التعليم لضمان جودة المخرج التعليمي.
، خلال 24 ساعة.. أكثر من 40 ألف معلم سجلوا في البرامج الصيفية ،
المصدر : الخليج 365
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