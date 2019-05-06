، أمير المدينة يؤكد على أهمية العمل الجماعي لخدمة ضيوف الرحمن ،

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أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي المنظم بين جميع الإدارات والقطاعات الحكومية الأمنية والخدمية بالمنطقة، ورفع مستوى التنسيق فيما بينها، بما يضمن، بإذن الله، تقديم أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
ونوه أمير المدينة إلى توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ببذل كل الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، لتقديم أرقى الخِدْمات لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف.
وأكملت جميع الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية، استعداداتها وبرامجها وخططها الخاصة بتوفير أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان، الذي تشهد فيه المدينة المنورة توافد أعداد غفيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها لزيارة المسجد النبوي.
أمير المدينة يؤكد على أهمية العمل الجماعي لخدمة ضيوف الرحمنصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي المنظم بين جميع الإدارات والقطاعات الحكومية الأمنية والخدمية بالمنطقة، ورفع مستوى التنسيق فيما بينها، بما يضمن، بإذن الله، تقديم أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
ونوه أمير المدينة إلى توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ببذل كل الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، لتقديم أرقى الخِدْمات لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف.
وأكملت جميع الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية، استعداداتها وبرامجها وخططها الخاصة بتوفير أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان، الذي تشهد فيه المدينة المنورة توافد أعداد غفيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها لزيارة المسجد النبوي.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
09:23 PM
بين جميع القطاعات الحكومية الأمنية والخدمية.. ورفع مستوى التنسيق
أكد أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمدينة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي المنظم بين جميع الإدارات والقطاعات الحكومية الأمنية والخدمية بالمنطقة، ورفع مستوى التنسيق فيما بينها، بما يضمن، بإذن الله، تقديم أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك.
ونوه أمير المدينة إلى توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ببذل كل الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية، لتقديم أرقى الخِدْمات لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف.
وأكملت جميع الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية، استعداداتها وبرامجها وخططها الخاصة بتوفير أفضل الخِدْمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان، الذي تشهد فيه المدينة المنورة توافد أعداد غفيرة من الزوار من داخل المملكة وخارجها لزيارة المسجد النبوي.
، أمير المدينة يؤكد على أهمية العمل الجماعي لخدمة ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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