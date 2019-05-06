، "البيئة" تزيل عددًا من حظائر الإبل على طريق بريمان - هدى الشام بجدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال حملة دهم نفذتها بمشاركة عدة جهات وأخذت التعهّدات على ملاكها

شنت اللجنة الفرعية، التي يقودها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وتتكون من فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة وبلدية بريمان وإدارة النظافة وإدارة المسالخ والمرادم بأمانة جدة والضبط الميداني بشرطة المحافظة؛ حملة دهم على مناطق وجود الإبل وبيع حليبها، وذلك على الطريق الممتد من بريمان شمال المحافظة باتجاه هدى الشام شرقًا.

وأزالت اللجنة ٢٠ حظيرة يوجد بها إبل ولاذ العمال بالفرار من الموقع، فيما حضر بعض ملّاك الإبل، وأُخذت عليهم التعهدات والإقرارات اللازمة بإزالتها من الموقع في الحال.

وتمت إزالة المواقع بالكامل، ورشّها بالمعقمات الحشرية، وعمل محضر مشترك.