، بالصور.. "الخليج 365" ترصد جهود دوريات أمن ينبع بأول أيام رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - خطط ميدانية في الأسواق وقرب الجوامع والميادين والشوارع الرئيسة

أكملت دوريات الأمن بمحافظة ينبع، خطتها الميدانية، بالانتشار الأمني داخل الطرقات وقرب الجوامع والميادين، وفي الأسواق التجارية والشوارع بالمحافظة التي تشهد كثافة في الحركة، بالإضافة إلى الأحياء الشعبية وبخاصة وقتا صلاة المغرب والسحور في شهر رمضان المبارك.

ورصدت عدسة "الخليج 365"، في أول يوم من أيام شهر رمضان، جهود رجال دوريات الأمن من ضباط وأفراد، للحد من المخاطر إضافة إلى الأعمال الإنسانية.

وتؤدي الدوريات الأمنية والسرية دورها في الأسواق التجارية وقرب الجوامع والميادين والشوارع الرئيسة بالمحافظة، وفي مدينة ينبع الصناعية التي تشهد كثافة في الحركة، والأحياء الشعبية والكورنيش وشرم المحافظة.

وتبذل دوريات الأمن جهوداً من خلال القيام بجولات على الأسواق التجارية وأسواق الذهب والشوارع الرئيسة التي تشهد كثافة مرورية من وقت الذروة.

وتشمل الخدمات المقدمة، مختلف الجوانب الأمنية والمرورية والإنسانية، ومساعدة كبار السن، ومساندة رجال المرور والهلال الأحمر والجهات الحكومية الأخرى وتسهيل حركة السير.

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