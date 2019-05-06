محمد بن مسعود - الدمام - هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، منسوبي الوزارة وقطاعاتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقال سموه "يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال". وزير الداخلية يهنئ منسوبي الوزارة وقطاعاتها بمناسبة حلول رمضان عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-06 هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، منسوبي الوزارة وقطاعاتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقال سموه "يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال". 06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440 Advertisements 09:12 PM هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، منسوبي الوزارة وقطاعاتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وقال سموه "يسرني تهنئتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال". ، وزير الداخلية يهنئ منسوبي الوزارة وقطاعاتها بمناسبة حلول رمضان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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