، رسمياً.. الهلال يتأهل إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا ،

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تأهل نادي الهلال رسمياً إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا بعد تعادل الدحيل والاستقلال 1-1.
وكان قد خطف نادي الدحيل تعادلاً مثيراً بهدف لمثله، من ملعب مستضيفه استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وبهذه النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما وصل الاستقلال إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث.
وبعد شوط أول سلبي شهد تكافؤ في الأداء بين الفريقين، نجح الاستقلال في تسجيل هدف التقدم عن طريقه لاعبه روزيه جشمي، في الدقيقة 53.
ولم تمر سوى دقيقتين فقط، حتى نجح الدحيل في تسجيل هدف التعادل، عن طريق نجمه المتألق إيدميلسون جونيور.
رسمياً.. الهلال يتأهل إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
تأهل نادي الهلال رسمياً إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا بعد تعادل الدحيل والاستقلال 1-1.
وكان قد خطف نادي الدحيل تعادلاً مثيراً بهدف لمثله، من ملعب مستضيفه استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وبهذه النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما وصل الاستقلال إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث.
وبعد شوط أول سلبي شهد تكافؤ في الأداء بين الفريقين، نجح الاستقلال في تسجيل هدف التقدم عن طريقه لاعبه روزيه جشمي، في الدقيقة 53.
ولم تمر سوى دقيقتين فقط، حتى نجح الدحيل في تسجيل هدف التعادل، عن طريق نجمه المتألق إيدميلسون جونيور.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
09:10 PM
بعد تعادل الدحيل مع مستضيفه الاستقلال الإيراني
تأهل نادي الهلال رسمياً إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا بعد تعادل الدحيل والاستقلال 1-1.
وكان قد خطف نادي الدحيل تعادلاً مثيراً بهدف لمثله، من ملعب مستضيفه استقلال طهران الإيراني، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وبهذه النتيجة رفع الدحيل رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بينما وصل الاستقلال إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث.
وبعد شوط أول سلبي شهد تكافؤ في الأداء بين الفريقين، نجح الاستقلال في تسجيل هدف التقدم عن طريقه لاعبه روزيه جشمي، في الدقيقة 53.
ولم تمر سوى دقيقتين فقط، حتى نجح الدحيل في تسجيل هدف التعادل، عن طريق نجمه المتألق إيدميلسون جونيور.
، رسمياً.. الهلال يتأهل إلى دور الـ16 لبطولة دوري أبطال آسيا ،
المصدر : الخليج 365
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