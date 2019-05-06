، الرياض.. جامع السديري يستهدف تفطير 6 آلاف صائم في رمضان ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يستهدف جامع الأميرة موضي السديري في العريجاء بمدينة الرياض، 6000 صائم من شتى الجنسيات، خلال شهر رمضان الحالي، ضمن مشروع إفطار الصائمين الذي ينظّمه، مع تقديم كلمات يومية لدعاة الجاليات عن الصيام وآدابه وأخلاق المسلم.
وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن المشروع يستكمل، بحمد الله، عامه الثاني والعشرين، بعد أخذ التصاريح اللازمة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، ويشرف عليه فريق عمل متطوع؛ لتقديم الخدمة للمستفيدين، ومراعاة جودة الإفطار وعدم الإسراف وامتهان النعمة.
وأوضح "السبر" أن مشروع التفطير يهدف إلى ترسيخ سنة التكافل الاجتماعي، من خلال إطعام الطعام، وإدخال الفرح والسرور في نفوس الصائمين والمنتفعين من المشروع، ودعوة وتعليم الجاليات بأمور دينهم.
وأضاف: يهدف المشروع إلى نشر المحبّة والتعاطف بين المسلمين من خلال المشروع الذي يشتمل كذلك على أنشطة متنوّعة وبرامج مصاحبة، تتمثّل في كلمات ودروس دعوية يلقيها دعاة الجاليات بلغات مختلفة.
ولفت إلى أن هذه من المبادرات التطوعية التي تظهر جلية في شهر رمضان ويتولاها أبناء الوطن ويدعمها رجالاته المخلصون، الذين يجعلون من هذه المناسبة فرصةً لإبراز الوجه المشرق للوطن والمواطن بعطائه وكرمه وحرصه على الخير.
الرياض.. جامع السديري يستهدف تفطير 6 آلاف صائم في رمضانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-06
يستهدف جامع الأميرة موضي السديري في العريجاء بمدينة الرياض، 6000 صائم من شتى الجنسيات، خلال شهر رمضان الحالي، ضمن مشروع إفطار الصائمين الذي ينظّمه، مع تقديم كلمات يومية لدعاة الجاليات عن الصيام وآدابه وأخلاق المسلم.
وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن المشروع يستكمل، بحمد الله، عامه الثاني والعشرين، بعد أخذ التصاريح اللازمة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، ويشرف عليه فريق عمل متطوع؛ لتقديم الخدمة للمستفيدين، ومراعاة جودة الإفطار وعدم الإسراف وامتهان النعمة.
وأوضح "السبر" أن مشروع التفطير يهدف إلى ترسيخ سنة التكافل الاجتماعي، من خلال إطعام الطعام، وإدخال الفرح والسرور في نفوس الصائمين والمنتفعين من المشروع، ودعوة وتعليم الجاليات بأمور دينهم.
وأضاف: يهدف المشروع إلى نشر المحبّة والتعاطف بين المسلمين من خلال المشروع الذي يشتمل كذلك على أنشطة متنوّعة وبرامج مصاحبة، تتمثّل في كلمات ودروس دعوية يلقيها دعاة الجاليات بلغات مختلفة.
ولفت إلى أن هذه من المبادرات التطوعية التي تظهر جلية في شهر رمضان ويتولاها أبناء الوطن ويدعمها رجالاته المخلصون، الذين يجعلون من هذه المناسبة فرصةً لإبراز الوجه المشرق للوطن والمواطن بعطائه وكرمه وحرصه على الخير.
06 مايو 2019 - 1 رمضان 1440
08:49 PM
يستهدف جامع الأميرة موضي السديري في العريجاء بمدينة الرياض، 6000 صائم من شتى الجنسيات، خلال شهر رمضان الحالي، ضمن مشروع إفطار الصائمين الذي ينظّمه، مع تقديم كلمات يومية لدعاة الجاليات عن الصيام وآدابه وأخلاق المسلم.
وقال إمام وخطيب الجامع الشيخ محمد السبر: إن المشروع يستكمل، بحمد الله، عامه الثاني والعشرين، بعد أخذ التصاريح اللازمة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض، ويشرف عليه فريق عمل متطوع؛ لتقديم الخدمة للمستفيدين، ومراعاة جودة الإفطار وعدم الإسراف وامتهان النعمة.
وأوضح "السبر" أن مشروع التفطير يهدف إلى ترسيخ سنة التكافل الاجتماعي، من خلال إطعام الطعام، وإدخال الفرح والسرور في نفوس الصائمين والمنتفعين من المشروع، ودعوة وتعليم الجاليات بأمور دينهم.
وأضاف: يهدف المشروع إلى نشر المحبّة والتعاطف بين المسلمين من خلال المشروع الذي يشتمل كذلك على أنشطة متنوّعة وبرامج مصاحبة، تتمثّل في كلمات ودروس دعوية يلقيها دعاة الجاليات بلغات مختلفة.
ولفت إلى أن هذه من المبادرات التطوعية التي تظهر جلية في شهر رمضان ويتولاها أبناء الوطن ويدعمها رجالاته المخلصون، الذين يجعلون من هذه المناسبة فرصةً لإبراز الوجه المشرق للوطن والمواطن بعطائه وكرمه وحرصه على الخير.
، الرياض.. جامع السديري يستهدف تفطير 6 آلاف صائم في رمضان ،
المصدر : الخليج 365
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