

جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

// انتهى //

21:43ت م

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جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.// انتهى //21:43ت م0175

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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