السعودية اليوم / أمانة الأحساء تُكرّم الفائزين بمسابقة "حديقة مدرستي جميلة"



الأحساء 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

كرّمت أمانة الأحساء مدارس التعليم العام الفائزة بمسابقة "حديقة مدرستي جميلة"، وذلك ضمن مبادرة الأمانة لـ " زراعة مليون شجرة "، حيث تم تكريم 11 مدرسة بقطاع البنين و 9 مدارس أخرى بقطاع البنات، وذلك بمشاركة 300 مدرسة في المبادرة.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن شراكة الأمانة والإدارة العامة للتعليم في مبادرة "زراعة مليون شجرة" جسدت خطوة مهمة من الخطوات التنفيذية للمبادرة التي تسعى لزيادة وتعزيز مساحة المناطق الخضراء في الأحساء كصورة من صور حماية البيئة وتنقية الهواء، والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالشجرة من قبل القطاعات الحكومية والأهلية، إضافةً إلى محاربة ظاهرة التصحر المدني والعمل على عودة الحياة النباتية والتنوّع الحيوي فيها، وتلطيف الطقس والتخلص من ظاهرة (الاحتباس الحراري)، والحماية النسبية للمدن الداخلية من الأتربة والغبار.

// انتهى //

21:35ت م

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