

جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير

وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.

// انتهى //

21:30ت م

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جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.وقد أعرب سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من مشاعر أخويه صادقة، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين الإسلامية والعربية بوافر الخير والبركات.// انتهى //21:30ت م0171

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس العراقي هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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