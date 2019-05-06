السعودية اليوم / تعليم الخرج يطلق فعاليات "مشروع إجازتي 4"



السيح 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

بدأت مساء اليوم، فعاليات "مشروع إجازتي" في نسخته الرابعة الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج، ويشتمل على جملة من الفعاليات والبرامج الصيفية المتنوعة التي تستهدف أفراد المجتمع، وتُقام بمقرات الأندية الموسمية ومراكز الأحياء في السيح والدلم والهياثم واليمامه والسلميه ونعجان.

وتشتمل فعاليات "إجازتي 4" على مجموعة من البرامج السياحية والثقافية والتطوعية، وتستهدف الشباب والناشئة بجانب البرامج التدريبية المهنية وورش العمل التطويرية والمحاضرات بمشاركة نخبة من المتخصصين، بجانب العديد من البرامج الترفيهية والترويحية والمسابقات وبرامج

فيما ينطلق برنامج الفعاليات السياحية بعد عيد الفطر المبارك بمشيئة الله ويشتمل على تنظيم جولات سياحية متعددة على المعالم التاريخية والحضارية التي تحتضنها مدينة السيح ومحافظة الدلم والبلدات التاريخية، وسيشمل البرنامج زيارة قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالسيح الذي يعد أهم القصور التاريخية بالمملكة، وبرج مياه السيح الذي يعد من أجمل أبراج المياه بالمملكة، وعيون السيح، وعريش الملك عبدالعزيز التاريخي في بلدة السلميه، وآثار البنه التاريخية في بلدة اليمامه، ومنتزه وثيلان الوطني في جنوب غرب الدلم وغيرها من المعالم التاريخية.

ويتزامن مع الجولات السياحية عقد ورش عمل في مجال الفنون التشكيلية والرسم تتناول مظاهر الجمال لمعالم الخرج التاريخية والحضارية.

// انتهى //

21:28ت م

0170



السيح 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واسبدأت مساء اليوم، فعاليات "مشروع إجازتي" في نسخته الرابعة الذي تنظمه إدارة تعليم الخرج، ويشتمل على جملة من الفعاليات والبرامج الصيفية المتنوعة التي تستهدف أفراد المجتمع، وتُقام بمقرات الأندية الموسمية ومراكز الأحياء في السيح والدلم والهياثم واليمامه والسلميه ونعجان.وتشتمل فعاليات "إجازتي 4" على مجموعة من البرامج السياحية والثقافية والتطوعية، وتستهدف الشباب والناشئة بجانب البرامج التدريبية المهنية وورش العمل التطويرية والمحاضرات بمشاركة نخبة من المتخصصين، بجانب العديد من البرامج الترفيهية والترويحية والمسابقات وبرامج الرياضة للجميع.فيما ينطلق برنامج الفعاليات السياحية بعد عيد الفطر المبارك بمشيئة الله ويشتمل على تنظيم جولات سياحية متعددة على المعالم التاريخية والحضارية التي تحتضنها مدينة السيح ومحافظة الدلم والبلدات التاريخية، وسيشمل البرنامج زيارة قصر الملك عبدالعزيز التاريخي بالسيح الذي يعد أهم القصور التاريخية بالمملكة، وبرج مياه السيح الذي يعد من أجمل أبراج المياه بالمملكة، وعيون السيح، وعريش الملك عبدالعزيز التاريخي في بلدة السلميه، وآثار البنه التاريخية في بلدة اليمامه، ومنتزه وثيلان الوطني في جنوب غرب الدلم وغيرها من المعالم التاريخية.ويتزامن مع الجولات السياحية عقد ورش عمل في مجال الفنون التشكيلية والرسم تتناول مظاهر الجمال لمعالم الخرج التاريخية والحضارية.// انتهى //21:28ت م0170

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