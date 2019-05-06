السعودية اليوم / المصابيح الرمضانية تعبر عن روحانية شهر رمضان في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة



جدة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

رسمت المصابيح الرمضانية الفرحة والبهجة ومعايشة روحانيات قدوم الشهر الفضيل، وذلك بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة الداخلية والدولية، حيث تم إطلاق برنامج إفطار صائم في أول أيام شهر رمضان المبارك في إطار المسؤولية الاجتماعية وبهدف التخفيف على الصائمين الذين يتزامن موعد سفرهم مع وقت الإفطار.

وخصص المطار خمسة مواقع لتوزيع الوجبات في الصالة الشمالية والجنوبية ومجمع صالات الحج والعمرة والصالة رقم (1) وصالة المرحلين، إضافة إلى توزيع القهوة العربية والتمر على المسافرين بعد صلاة التراويح وحتى موعد الإمساك، مع تجهيز ( ٥ ) زمازمة لتوفير مياه زمزم للركاب المغادرين والقادمين خلال الفترة المسائية، حيث يستهدف برنامج الإفطار 300 ألف مسافر خلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة عدد من موظفي إدارة المطار ونحو 70 متطوعًا من الشباب .

ورُصد توزيع أكثر من 8 آلاف وجبة يومياً خلال الشهر الفضيل، تحوي العديد من العناصر الغذائية المتنوعة، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة المكرمة التي جسدت عناصر الشراكة والتعاون في تقديم مثل هذا العمل الخيري في شهر الخير وبسواعد شبابية وطنية.

من جانبه أوضح المدير العام لمطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور أن توفير وجبات مجانية خاصة لإفطار الصائمين في المطار يأتي انطلاقًا من حرص إدارة المطار بتوجيه من معالي وزير النقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المكلف الدكتور نبيل بن محمد العامودي .

وأشار إلى أن المطار بدأ في وقت مبكر الاستعداد لشهر رمضان المبارك وذلك بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة ممثلة في لجنة السقاية والرفادة وبالتعاون مع الجهات الخيرية والشركات الداعمة التي قدمت الدعم لهذا المشروع الخيري الذي يهدف إلى توفير وقت الصائمين وتسهيل أمورهم ، خصوصاً أنهم مرتبطون برحلات قد يتزامن توقيتها مع وقت الإفطار ، مقدماً شكره للعاملين بالمطار كافة وللقطاعات العاملة بالصفوف الأمامية المتعاملين مع المسافرين بشكل مباشر.

// انتهى //

21:27ت م

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