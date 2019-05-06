

المدينة المنورة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

تتجلى قيم التراحم والإحسان في السباق إلى الخيرات بين المسلمين في شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران والحرص على المثوبة والأجر، حيث يبدأ الأهالي قبيل الإفطار بتجهيز آلاف سفر الإفطار في المسجد النبوي وساحاته بصورة منتظمة مترامية الأطراف في جميع أرجاء المسجد النبوي، ويحرص أبناء المدينة المنورة على تجهيزها وترتيبها لضيوف الرحمن والمصلين بالمسجد النبوي والسباق على كسب الأجر بإذن الله.

ويقوم العاملون في المسجد النبوي على تهيئة المرافق والساحات لتجهيز السفر وإعدادها، وتهيئة جميع السبل للقائمين على تقديمها وتحديد أماكن وضع السفر ومواقعها داخل المسجد وخارجه، كما يتم استقبال موائد وسفر الصائمين بعد انتهاء صلاة العصر من خلال أبواب معلومة من جهات المسجد النبوي الأربع ودخول الموائد التي تحتوي على تمر وقهوة ولبن وزبادي وخبز.

ويتم الإشراف على دخول هذه الموائد بواسطة مراقبين موجدين على الأبواب، بينما يتم وضع الأطعمة بعد فرش السفر داخل المسجد حتى وقت أذان المغرب، ويبدأ إفطار المسلمين، ويجري قبل إقامة الصلاة رفع هذه السفر وبقايا الطعام بطريقة سريعة ومنظمة بالتعاون بين العاملين والمشرفين بالمسجد النبوي وأصحاب السفر.

ويتم تقديم الوجبات وفق اشتراطات عدة، تشمل إحضار فرش مناسب يتسع للمائدة ومن يجلس حولها، وأن تكون السفر من النوع السميك القوي الذي لا يتمزق عند رفعه من الأرض، وعدم إحضار أي نوع من السوائل أياً كانت ماعدا اللبن والماء والمشروبات المعبأة آلياً، ويكون تقديم الوجبات في أطباق مناسبة تتوفر فيها الشروط الصحية، ومنها أن يرتدي مقدمو الوجبات القفازات اليدوية خلال تجهيز الوجبات وتقديمها، والاكتفاء بما يقدم على السفرة وعدم توزيع أي شيء خارج موقع المائدة.

// انتهى //

21:24ت م

0166





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصائمون يجسدون روح التلاحم على موائد الإفطار في المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.