السعودية اليوم / مؤسسة حجاج الدول العربية تناقش خطوات مشروع التحول إلى شركة مساهمة



مكة المكرمة 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

عقدت مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية لقاءً للتعريف بمشروع تحول المؤسسة إلى شركة مساهمة مقفلة بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس المطوف عباس بن عبدالغني قطان .

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة في بداية اللقاء أهمية مشروع تحول المؤسسة إلي شركة مساهمة مقفلة في ظل السعي إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول الدكتور محمد بن مصطفى بياري أهم إنجازات المشروع منذ تاريخ انطلاقته في شهر ربيع الثاني والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية بالمشروع بإشراف ومتابعة وتنسيق متواصل مع مسؤولي وزارة الحج والعمرة .

وقُدم خلال اللقاء عرض مرئي عن برنامج تحول المؤسسة من الناحية القانونية والناحية التنظيمية, إضافة إلى شرح الأهداف الإستراتيجية واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة بعد إتمام عملية التحول إلى شركة مساهمة مقفلة.

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21:12ت م

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