السعودية اليوم / مفتي هونج كونج يشكر المملكة على إيفاد الأئمة لصلاة التراويح والقيام



هونج كونج 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واس

عبر مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد عن شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية

وهنأ "أرشد" المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك خلال الكلمة التي ألقاها في جامع كولون الكبير في الإقليم بحضور موفد وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور نايف المسعد في أكبر جامع يلتقي فيه المسلمون للصلوات الخمس في الإقليم الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه الـ 70 الف مسلم، مزجياً شكره وتقديره للسعودية على عنايتها بالمسلمين في الشهر الكريم ورعايتها لكل عمل رشيد يسهم في جمع الكلمة.

وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد أعتمد تكليف أكثر من 70 إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في 35 دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.

// انتهى //

21:10ت م

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هونج كونج 01 رمضان 1440 هـ الموافق 06 مايو 2019 م واسعبر مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية الشيخ محمد أرشد عن شكره وعظيم امتنانه للمملكة العربية السعودية بقيادة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على إيفاد الأئمة من حفظة كتاب الله - عزوجل - لإمامة المصلين في صلاتي التراويح والقيام في مساجد الإقليم خلال شهر رمضان المبارك، منوهاً بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمعالي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في العناية بالمسلمين وتلمس حاجاتهم في الشهر الكريم، لاسيما ما يتعلق بتعليم الناس أمور دينهم في هذا الشهر الكريم.وهنأ "أرشد" المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك خلال الكلمة التي ألقاها في جامع كولون الكبير في الإقليم بحضور موفد وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور نايف المسعد في أكبر جامع يلتقي فيه المسلمون للصلوات الخمس في الإقليم الذي يتجاوز عدد المسلمين فيه الـ 70 الف مسلم، مزجياً شكره وتقديره للسعودية على عنايتها بالمسلمين في الشهر الكريم ورعايتها لكل عمل رشيد يسهم في جمع الكلمة.وكان معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ قد أعتمد تكليف أكثر من 70 إماماً من حفظة كتاب الله لإمامة المصلين في 35 دولة حول العالم في مشروع مميز من مشاريع الوزارة يجد عناية فائقة من مختلف الشعوب والأقليات المسلمة في العالم.// انتهى //21:10ت م0161

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