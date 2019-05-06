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مقطع صوتي مُؤثر من حميدان التركي قبل جلسة الإفراج المشروط
متابعات الخليج 365 - الرياض
في الوقت الذي يترقَب فيه ذوو حميدان التركي المعتقل في الولايات المتحدة، جلسة الإفراج المشروط نشر تركي حميدان التركي مقطعاً صوتياً لوالده يُهنئ فيه المواطنين بحلول شهر رمضان المبارك، مطالباً بالدعاء له أن يفك أسره.
وقال حميدان التركي في المقطع الذي نشره نجله تركي عبر حسابه في ” تويتر ” : “مبارك عليكم شهر رمضان المبارك، أرجو من الله أن تذكروا أخاكم في دعائكم، وأسأل الله أن ييسر أمري وأمركم ويجمع شملي وشملكم، وأن يفك أسري، وألا يحرمني من رؤية والدتي وزوجتي وذريتي وأحبتي”.
وتعقد لجنة الإفراج المشروط جلستها بخصوص حميدان التركي غداً، وسيكون أمامها 3 خيارات، إما قبول طلب الإفراج أو رفض الطلب وإعادة النظر بعد مدة محددة أو رفض الطلب نهائياً واستكمال مدة المحكومية كاملة.
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